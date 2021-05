Ultima puntata Una Vita, il riassunto: che fine fanno Felipe, Lolita e gli altri (Di martedì 4 maggio 2021) Una Vita Tutto quello che succede nel corso dell’episodio finale della soap opera di Acacias 38, che è andato in onda ieri su La1 in Spagna Pubblicato su 4 Maggio 2021 Come finisce Una Vita? L’Ultima puntata vede un po’ tutti i protagonisti al centro della scena. È andata in onda ieri su La1 in Spagna e ha soddisfatto le aspettative dei telespettatori. Felipe ha avuto il suo lieto fine. Ritrova l’amore dopo tante sofferenze con l’infermiera Dori. Ma prima di prendere la scelta definitiva sul futuro di questa sua nuova relazione, l’Alvarez Hermoso ha un ultimo confronto con Genoveva. Quest’Ultima sta per morire, dopo essere stata colpita da un colpo d’arma da fuoco. Esprime il suo ultimo desiderio, quello di vedere Felipe. Per lei ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) UnaTutto quello che succede nel corso dell’episodio finale della soap opera di Acacias 38, che è andato in onda ieri su La1 in Spagna Pubblicato su 4 Maggio 2021 Come finisce Una? L’vede un po’ tutti i protagonisti al centro della scena. È andata in onda ieri su La1 in Spagna e ha soddisfatto le aspettative dei telespettatori.ha avuto il suo lieto. Ritrova l’amore dopo tante sofferenze con l’infermiera Dori. Ma prima di prendere la scelta definitiva sul futuro di questa sua nuova relazione, l’Alvarez Hermoso ha un ultimo confronto con Genoveva. Quest’sta per morire, dopo essere stata colpita da un colpo d’arma da fuoco. Esprime il suo ultimo desiderio, quello di vedere. Per lei ...

