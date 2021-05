Stasera a “Le Iene” il servizio sul caso Rasero | innocente o colpevole?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 maggio 2021) Su.it l’anticipazione deldi Nina Palmieri sul “” che andrà in onda a “Le, martedì 4 maggio, in prima serata, su Italia 1. Ilracconta la drammatica vicenda di Antonio, attualmente in carcere con la condanna a 26 anni per il più terribile dei delitti: l’uccisione di un neonato. Ma, a detta sua e dei suoi avvocati, ci sarebbero nuovi elementi che dimostrerebbero la sua innocenza. È la sera del 15 marzo 2010 quando Antonioincontra Katerina Mathas, che conosce da poche settimane e con la quale ha un rapporto basato su sesso e cocaina. Insieme vanno nel monolocale di Antonio a Genova e lei porta con sé il suo bambino Alessandro. Stando al racconto che entrambi hanno ...