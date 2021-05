Star Wars Day, perché tutti odiano la trilogia prequel (Di martedì 4 maggio 2021) I fan delle grandi saghe sono fra le tipologie di appassionati più esigenti di sempre. Senza arrivare per forza agli estremi della toxic fandom, molti semplicemente amano talmente tanto alcune storie da aspettarsi sempre il massimo dalle stesse, anche se spesso e volentieri non è così. È il caso sicuramente di Star Wars. Se praticamente tutti guardano ai primi tre film originali come a qualcosa di nostalgico e irripetibile, e parecchi sono rimasti perplessi per gli esiti della più recente trilogia sequel, risulta unanime anche l’odio spassionato per la trilogia di film prequel, quella realizzata in toto e fortemente voluta dallo stesso George Lucas per raccontare la trasformazione del giovane Anakin Skywalker nel temibile Darth Vader. I puristi della prima ora hanno avuto molto da ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) I fan delle grandi saghe sono fra le tipologie di appassionati più esigenti di sempre. Senza arrivare per forza agli estremi della toxic fandom, molti semplicemente amano talmente tanto alcune storie da aspettarsi sempre il massimo dalle stesse, anche se spesso e volentieri non è così. È il caso sicuramente di. Se praticamenteguardano ai primi tre film originali come a qualcosa di nostalgico e irripetibile, e parecchi sono rimasti perplessi per gli esiti della più recentesequel, risulta unanime anche l’odio spassionato per ladi film, quella realizzata in toto e fortemente voluta dallo stesso George Lucas per raccontare la trasformazione del giovane Anakin Skywalker nel temibile Darth Vader. I puristi della prima ora hanno avuto molto da ...

