Salvini: "Sala fa finta di non capire, il Meazza avrebbe potuto accogliere i tifosi dell'Inter" (Di martedì 4 maggio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle proposte della Lega sull'Agricoltura, è tornato a parlare dell'assembramento in piazza Duomo dei tifosi dell'Inter: "Sono d'accordo con il parere di alcuni medici, anche se Sala fa finta di non capire. Era un'ipotesi che l'Inter potesse vincere lo scudetto, perciò predisporre l'accesso allo stadio Giuseppe Meazza non era una cattiva idea. L'impianto può ospitare 80mila persone, dunque 10-15mila persone distanziate non sarebbero state un problema. Inoltre, il centro di Milano non sarebbe stato intasato. Non serviva uno scienziato per capirlo eppure, nonostante la sua fede interista, Sala non è stato capace di prevederlo e prevenirlo". SportFace.

