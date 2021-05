Ritorno a scuola, Sebastiani: “Contagi in aumento fra i bambini fino a 9 anni. Non avrei riaperto le scuole” (Di martedì 4 maggio 2021) Dagli ultimi dati disponibili è emerso che nelle ultime due settimane, rispetto alla terzultima, "solo due curve non sono calate: quella del Contagio da 0 a 9 anni che cresce, e quella da 10 a 19 anni che è piatta. Tutte le altre sono in calo. fino a qualche tempo fa avrei detto che i bambini sotto i 10 anni non contribuivano alla diffusione, ma con la variante inglese la situazione è cambiata". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021) Dagli ultimi dati disponibili è emerso che nelle ultime due settimane, rispetto alla terzultima, "solo due curve non sono calate: quella delo da 0 a 9che cresce, e quella da 10 a 19che è piatta. Tutte le altre sono in calo.a qualche tempo fadetto che isotto i 10non contribuivano alla diffusione, ma con la variante inglese la situazione è cambiata". L'articolo .

