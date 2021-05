Real Madrid, Zidane: «Giocheremo alla morte contro il Chelsea» (Di martedì 4 maggio 2021) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni. Chelsea – «Affronteremo un’ottima squadra e siamo felici di giocare a questa partita. Sappiamo cosa abbiamo fatto per arrivare a questo punto. Nel calcio non ci sono miracoli, non esistono. So solo che bisogna togliersi il cappello davanti alla nostra squadra. Ogni volta che ci sono difficoltà, risponde alla grande. I giocatori sono i migliori. Meritiamo di essere qui. Tutti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Zinedine, allenatore del, ha parlatovigilia del match di Champions LeagueilZinedine, allenatore del, ha parlatovigilia del match di Champions Leagueil. Le sue dichiarazioni.– «Affronteremo un’ottima squadra e siamo felici di giocare a questa partita. Sappiamo cosa abbiamo fatto per arrivare a questo punto. Nel calcio non ci sono miracoli, non esistono. So solo che bisogna togliersi il cappello davantinostra squadra. Ogni volta che ci sono difficoltà, rispondegrande. I giocatori sono i migliori. Meritiamo di essere qui. Tutti ...

