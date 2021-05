Paura e spari a Nova Milanese | il folle si è arreso dopo l' intervento del negoziatore

vodkafrz : quando sparì d3nise mia madre era nel panico più totale ed io ricordo bene la cosa perché avevo paura di fare la su… - geniofemminile : RT @fermenti2_0: «Dall’interno del convento sembrava che gli spari fossero diretti a noi e dalla paura ci mettevamo a correre in ogni dove… - fermenti2_0 : «Dall’interno del convento sembrava che gli spari fossero diretti a noi e dalla paura ci mettevamo a correre in ogn… - Alessan90143406 : @Nick_Nicola29 @Pietro_Otto Caro lei si spari la sperimentazione e io giro come e quando voglio e quando qualcuno c… - MattBest__ : @jarryscotto Paura che ti spari? -

Ultime Notizie dalla rete : Paura spari

IL GIORNO

Nova Milanese (Monza e Brianza) - Si è concluso da poco senza spargimenti di sangue il giorno di ordinaria follia in una villetta di via Silvio Pellico a Nova Milanese, dove un uomo di 55 anni armato ...... 'Posso fidarmi?' Mi caveresti gli occhi così non guardo gli altri Piangevo piano perdi ... ma Con una mitragliatrice Tu mi baci in bocca eIo vorrei sparire Tu mi baci in bocca eCi ...Nova Milanese (Monza e Brianza) - Un giorno di ordinaria follia in una villetta di via Silvio Pellico a Nova Milanese, dove si è schierata una vera taske force poiché un uomo armato ha tenuto per tutt ...Spari a Salerno, oggi 4 maggio, nel quartiere di Torrione. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire le dinamiche ...