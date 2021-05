Oroscopo Gemelli, domani 5 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 4 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 5 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Carissimi amici dei Gemelli, nella giornata di mercoledì potreste sentirvi leggermente demotivati e poco propensi ad impegnarvi. A causarvi questa brutta ripercussione sull’umore e la voglia di fare sarà la posizione dissonante che occupa Nettuno. Sembrano attendervi anche alcuni battibecchi all’interno dell’ambiente famigliare che vi spingeranno a mettere un po’ da parte le vostre volontà e percezioni a favore di quelle degli altri. Ma non rattristatevi troppo al pensiero perché grazie alla vostra ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 5? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Carissimi amici dei, nella giornata di mercoledì potreste sentirvi leggermente demotivati e poco propensi ad impegnarvi. A causarvi questa brutta ripercussione sull’umore e la voglia di fare sarà la posizione dissonante che occupa Nettuno. Sembrano attendervi anche alcuni battibecchi all’interno dell’ambiente famigliare che vi spingeranno a mettere un po’ da parte le vostre volontà e percezioni a favore di quelle degli altri. Ma non rattristatevi troppo al pensiero perché grazie alla vostra ...

