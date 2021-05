Myanmar | pacco bomba uccide 5 persone | tra cui parlamentare della Lnd

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar pacco

TG La7

Incontinua la strage dall'inizio del golpe: almeno cinque persone hanno perso la vita a causa dell'esplosione di unbomba in un villaggio a Bago,(zona centro - meridionale del Paese) tra ...Naypyidaw, 04 mag 05:55 - Almeno cinque persone hanno perso la vita ieri, 3 maggio, a causa dell'esplosione di unbomba a Bago, nel. Lo riferiscono media...Almeno cinque persone hanno perso la vita ieri, 3 maggio, a causa dell'esplosione di un pacco bomba a Bago, nel Myanmar. Lo riferiscono ...Prima il Covid, subito dopo il colpo di Stato militare e ora anche fame e insicurezza. Non c'è pace in Myanmar. "Dal colpo di stato militare del 1 febbraio – racconta al Sir suor Lucia Aung, dell'ordi ...