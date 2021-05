Mourinho nuovo allenatore della Roma Nel 2010 i sogni giallorossi infranti proprio dallo Special One

(Di martedì 4 maggio 2021) Il prossimosarà Josè. La notizia ha lasciato tutti di sorpresa, dato che ormai i “bookmakers” davano per probabilissimo l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa. In mattinata laaveva comunicato che Paulo Fonseca non sarebbe stato confermato alla guida del club capitolino. LEGGI ANCHE => Ilary Blasi: “Francesco Totti? Unnticone. Sono io quella tremenda”. E su Spalletti – Tognazzi… ????????? L’#ASè lieta di annunciare che Josésarà ilResponsabile TecnicoPrima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS(@OfficialAS) May 4, 2021 Fin qui niente ...

"L'AS Roma è lieta di annunciare che Josésarà ilResponsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021 - 22" il comunicato della società che ha preso alla sprovvista, ...Joséè ilallenatore della Roma . È stato lo stesso club giallorosso ad annunciare il "colpaccio" per la panchina, dunque il tecnico portoghese, reduce dall'esonero al Tottenham , torna in ...Il titolo, congelato al rialzo per un repentino scostamento di prezzo, segna un balzo del 22,35% a 0,322 euro (ANSA) ...Tanto tempo fa, in una stagione lontana lontana... c'era una Roma che contro tutti i pronostici, da vera underdog, era stata capace di stabilizzarsi tra le prime quattro in ...