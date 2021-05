Mourinho: fa già bene alla Roma, il titolo a +22% (Di martedì 4 maggio 2021) Una reazione importante quella dei mercati, che sottolinea la fiducia sulle ambizioni della Roma dopo il colpo per la panchina giallorossa e lascia intravedere grande ottimismo sull’operazione. Questo è l’inizio di un nuovo capitolo per la famiglia Friedkin. Intanto in borsa l’annuncio di Mourinho fa schizzare la quotazione in borsa. Il titolo giallorosso ha fatto registrare immediatamente un +22,35% a 0,322 Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Una reazione importante quella dei mercati, che sottolinea la fiducia sulle ambizioni delladopo il colpo per la panchina giallorossa e lascia intravedere grande ottimismo sull’operazione. Questo è l’inizio di un nuovo capitolo per la famiglia Friedkin. Intanto in borsa l’annuncio difa schizzare la quotazione in borsa. Ilgiallorosso ha fatto registrare immediatamente un +22,35% a 0,322

