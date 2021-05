Modello predice flussi dei migranti | Expleo e Uni Salento vincono ‘Global Hackaton Onu’

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Predire imigratori tramite unin grado di processare un’ingente mole di dati. È la sfida globale lanciata dall’International Computing Centre delle Nazioni Unite (Unicc) e vinta dai giovani componenti del team di data scientist di Datafactor (Italia) e dell’Università del, che si sono aggiudicati il primo posto all’evento: Data For Good’, competizione internazionale che mira a trovare soluzioni creative attraverso la Data Science. Il progetto italiano candidato al primodelle Nazioni Unite gareggiava con 59 università di 13 diversi paesi nel mondo, per l’elaborazione di unpredittivo suimigratori nei prossimi 5-10 anni. I risultati ...

