Minaccia di darsi fuoco | paura al centro vaccinale di Avellino

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Attimi di tensione questa mattina presso ildi. Un uomo hato dicon una tanica di liquido infiammabile. Immediato l’arrivo sul posto di Polizia, Carabinieri e sanitari del 118. Ad attirare l’attenzione dei presenti è stata una telefonata in cui l’uomo annunciava l’insano gesto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, ha dichiarato che voleva mettere in atto il gesto per via della mancata somministrazione del vaccino. A suo dire, insieme alla madre, sono due soggetti fragili. Tanto spavento ma alla fine, l’uomo ha compreso la gravità del gesto che voleva compiere ed ha anche chiesto scusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.