Milan, buone notizie per Pioli: Mandzukic torna ad allenarsi in gruppo (Di martedì 4 maggio 2021) buone notizie per Stefano Pioli: Mario Mandzukic è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Primo allenamento settimanale dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mister Pioli. Oggi pomeriggio a Milanello la squadra ha iniziato la preparazione verso Juventus-Milan, in programma domenica 9 maggio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Lavoro atletico e di riattivazione muscolare per i giocatori utilizzati nel match contro il Benevento con l’aggiunta di Mario Mandzukic, rientrato dopo la fastidiosa bronchite. Squadra in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove il riscaldamento è proseguito con una serie di esercizi eseguiti tra gli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021)per Stefano: Marioto adcon il resto delPrimo allenamento settimanale dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mister. Oggi pomeriggio aello la squadra ha iniziato la preparazione verso Juventus-, in programma domenica 9 maggio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Lavoro atletico e di riattivazione muscolare per i giocatori utilizzati nel match contro il Benevento con l’aggiunta di Mario, rientrato dopo la fastidiosa bronchite. Squadra in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove il riscaldamento è proseguito con una serie di esercizi eseguiti tra gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan buone Bivio Donnarumma: ma davvero la Juve è meglio del Milan? Ci sono ancora tante cose da sistemare ma ne sono state fatte tante altre buone, che hanno portato il Milan a chiudere il girone di andata al primo posto. Non staremo qui a sottolineare come sia ...

Corsa Champions - Tegola Napoli: comunicato ufficiale Il Napoli, in piena lotta Champions League, con il Milan, deve fare i conti con l'infortunio di Kalidou Koulibaly. Per il forte difensore azzurro la stagione potrebbe essere finita Non arrivano buone notizie per il Napoli di Gattuso. Gli azzurri ...

Milan, buone notizie per Pioli: Mandzukic torna ad allenarsi in gruppo

LIVE Juve, tutte le notizie di oggi: è il giorno della ripresa, Buffon contro il Milan? Squadra in campo alla Continassa. Comincia la settimana di lavoro in vista del prossimo match di domenica: allo Stadium arriverà il Milan e sarà uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima ...

