'Mi hanno preso dalla montagna e mi hanno buttato qui': Matteo Della Bordella protagonista sul piccolo schermo (Di martedì 4 maggio 2021) Dalle imprese in altissima quota fino a quella tentata sul piccolo schermo. Matteo Della BorDella, presidente dei Ragni di Lecco, è stato protagonista, domenica sera, ad 'Avanti un altro! Pure di sera'... Leggi su leccotoday (Di martedì 4 maggio 2021) Dalle imprese in altissima quota fino a quella tentata sulBor, presidente dei Ragni di Lecco, è stato, domenica sera, ad 'Avanti un altro! Pure di sera'...

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, 53 indagati in Puglia: “Non erano in lista, ma hanno preso la dose”. Anche l’ex presidente di C… - IlContiAndrea : Ad un certo punto Giulia e Alessandro hanno preso la rincorsa e Samuele è rimasto indietro #Amici20 - luisellacanclin : RT @ndonie_: Si spaventano per i futuri dottori che hanno fatto un anno di dad ma il loro diploma di geometra preso con 36/60 per grazia ri… - mmarikaav : RT @ndonie_: Si spaventano per i futuri dottori che hanno fatto un anno di dad ma il loro diploma di geometra preso con 36/60 per grazia ri… - _maraco : RT @ndonie_: Si spaventano per i futuri dottori che hanno fatto un anno di dad ma il loro diploma di geometra preso con 36/60 per grazia ri… -