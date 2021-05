Maria Chindamo: cinque anni fa la misteriosa scomparsa, il corpo non è mai stato trovato (Di martedì 4 maggio 2021) Il prossimo 6 maggio è in programma un presidio davanti ai cancelli dell'azienda agricola di Limbadi, nel vibonese, dove si persero le tracce della 44enne. Le indagini sono ancora in alto ... Leggi su today (Di martedì 4 maggio 2021) Il prossimo 6 maggio è in programma un presidio davanti ai cancelli dell'azienda agricola di Limbadi, nel vibonese, dove si persero le tracce della 44enne. Le indagini sono ancora in alto ...

Today_it : Maria Chindamo: cinque anni fa la misteriosa scomparsa, il corpo non è mai stato trovato - PalermoToday : Maria Chindamo: cinque anni fa la misteriosa scomparsa, il corpo non è mai stato trovato - CN24_tv : A Limbadi un sit-in per Maria Chindamo: raduno davanti all’azienda della donna QUI ? - Alfonso0070 : RT @_Macrame: ???? Aderiamo anche noi al sit-in del 6 maggio per #MariaChindamo. Saremo al fianco dei familiari per chiedere verità e giusti… - danielafaziocz : RT @_Macrame: ?? Aderiamo anche noi al sit-in del 6 maggio per #MariaChindamo. Al fianco di Vincenzo, dei figli, della madre di Maria per ch… -