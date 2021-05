Manchester City-Psg, Pochettino: “Complimenti a Guardiola. Mbappé? Niente alibi” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Devo congratularmi con il Manchester City perché sta vivendo un’annata fantastica. Dopo sei o sette stagioni di lavoro, Pep sta andando bene. Allo stesso tempo, ci sentiamo orgogliosi dei nostri giocatori e della nostra squadra. Nei 180 minuti, per 40 o 45 minuti abbiamo giocato in dieci uomini. È un vantaggio enorme. Questo è il calcio, ma abbiamo combattuto e siamo stati sempre in partita. Non era la nostra serata né oggi né quando abbiamo giocato a Parigi”. Queste le dichiarazioni di Mauricio Pochettino dopo Manchester City-Psg 2-0, semifinale di ritorno di Champions League 2020/2021. A pesare sul mancato accesso alla finale l’assenza di Mbappè: “Non può essere una scusa. Siamo una squadra. Certo, è un peccato che non fosse pronto per aiutarci, ma non possiamo usarla come scusa, perché la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Devo congratularmi con ilperché sta vivendo un’annata fantastica. Dopo sei o sette stagioni di lavoro, Pep sta andando bene. Allo stesso tempo, ci sentiamo orgogliosi dei nostri giocatori e della nostra squadra. Nei 180 minuti, per 40 o 45 minuti abbiamo giocato in dieci uomini. È un vantaggio enorme. Questo è il calcio, ma abbiamo combattuto e siamo stati sempre in partita. Non era la nostra serata né oggi né quando abbiamo giocato a Parigi”. Queste le dichiarazioni di Mauriciodopo-Psg 2-0, semifinale di ritorno di Champions League 2020/2021. A pesare sul mancato accesso alla finale l’assenza di Mbappè: “Non può essere una scusa. Siamo una squadra. Certo, è un peccato che non fosse pronto per aiutarci, ma non possiamo usarla come scusa, perché la ...

