Man in the Dark 2 | Stephen Lang nella prima foto del sequel

Stephen Lang è ritratto nella prima foto di Man in the Dark 2, il sequel dell'horror campione di incassi diretto da Rodo Sayagues. Man in the Dark 2 arriverà nelle sale americane il 13 agosto e la prima foto del sequel mostra il personaggio interpretato da Stephen Lang. L'attore faceva parte del cast anche dell'horror campione di incassi diretto da Fede Alvarez, che ha poi passato il testimone al suo co-sceneggiatore Rodo Sayagues dietro la macchina da presa. Lo scatto condiviso da USA Today mostra il personaggio mentre tiene in mano un martello e sembra pronto a entrare in azione. La sinossi ufficiale di Man in the Dark 2 anticipa: "Ambientato dopo gli ...

