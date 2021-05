Malore per l’ex calciatore Righetti: si è sentito male mentre giocava a paddle (Di martedì 4 maggio 2021) Paura per Ubaldo Righetti, storico ex difensore della Roma degli anni Ottanta: è stato colto da Malore durante una partita di paddle ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea della Capitale. Righetti, ora opinionista di RomaTv, non è in pericolo di vita, secondo quanto riferiscono i medici: è cosciente e le sue condizioni, pur serie, non sono gravi. La società giallorossa ha subito manifestato la sua vicinanza all’ex centrale, protagonista nella stagione in cui con la guida di Nils Liedholm vinse lo scudetto (il penultimo della storia del club) e due Coppe Italia. Righetti partecipò con la Roma anche alla storica finale di Coppa Campioni con il Liverpool: il difensore trasformò il rigore, ma i giallorossi alla fine persero. “Forza Ubaldo!” ha scritto la Roma su Twitter. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Paura per Ubaldo, storico ex difensore della Roma degli anni Ottanta: è stato colto dadurante una partita died è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea della Capitale., ora opinionista di RomaTv, non è in pericolo di vita, secondo quanto riferiscono i medici: è cosciente e le sue condizioni, pur serie, non sono gravi. La società giallorossa ha subito manifestato la sua vicinanza alcentrale, protagonista nella stagione in cui con la guida di Nils Liedholm vinse lo scudetto (il penultimo della storia del club) e due Coppe Italia.partecipò con la Roma anche alla storica finale di Coppa Campioni con il Liverpool: il difensore trasformò il rigore, ma i giallorossi alla fine persero. “Forza Ubaldo!” ha scritto la Roma su Twitter. ...

demartin : “Cuneo, operaio muore d'infarto in fabbrica il Primo maggio” Giovanni Bluotto, 56 anni, ha avuto un malore appena h… - SkySport : Roma, malore per Ubaldo Righetti: è sotto osservazione al Sant’Andrea #SkySport #Roma #Righetti - statodelsud : Roma, l’ex calciatore Ubaldo Righetti ricoverato per un malore - Pino__Merola : Roma, l’ex calciatore Ubaldo Righetti ricoverato per un malore - de_giovannna : RT @SkyTG24: Roma, l’ex calciatore Ubaldo Righetti ricoverato per un malore -