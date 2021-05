J-Ax cancella il concerto a Milano e restituisce i soldi: “Credo che anche il prezzo di un biglietto oggi faccia comodo a una famiglia” (Di martedì 4 maggio 2021) J-Ax reduce con la famiglia da un brutto periodo a causa del Covid-19, oggi stanno tutti bene, ha dovuto annunciare a tutti i fan tramite Instagram che il concerto al MediolanumForum di Assago (Milano), previsto per il 20 giugno, è stato cancellato. “Data la persistente situazione epidemiologica legata al COVID-19 e il perdurare dello stato di emergenza”, spiega l’agenzia Live Vivo Concerti. L’artista però è andato a fondo spiegando la decisione presa. “Vi avevo promesso un grande concerto al Forum. – ha esordito Ax – Un live in cui ci saremmo potuti abbracciare e divertire. Questo, però, in sicurezza. Ed è questo il motivo che ha portato il concerto a essere, purtroppo, rimandato tre volte. Vi avevo promesso anche vi avrei restituito i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) J-Ax reduce con lada un brutto periodo a causa del Covid-19,stanno tutti bene, ha dovuto annunciare a tutti i fan tramite Instagram che ilal MediolanumForum di Assago (), previsto per il 20 giugno, è statoto. “Data la persistente situazione epidemiologica legata al COVID-19 e il perdurare dello stato di emergenza”, spiega l’agenzia Live Vivo Concerti. L’artista però è andato a fondo spiegando la decisione presa. “Vi avevo promesso un grandeal Forum. – ha esordito Ax – Un live in cui ci saremmo potuti abbracciare e divertire. Questo, però, in sicurezza. Ed è questo il motivo che ha portato ila essere, purtroppo, rimandato tre volte. Vi avevo promessovi avrei restituito i ...

