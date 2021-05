I gol di Mancuso, le idee di Stulac, i giovani d'oro: ecco l'Empoli da Serie A (Di martedì 4 maggio 2021) L'Empoli torna in Serie A dopo due anni. La vittoria contro il Cosenza consente alla squadra di Alessio Dionisi di festeggiare con due turni di anticipo l'aritmetica promozione. Un successo meritato, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 maggio 2021) L'torna inA dopo due anni. La vittoria contro il Cosenza consente alla squadra di Alessio Dionisi di festeggiare con due turni di anticipo l'aritmetica promozione. Un successo meritato, ...

sportli26181512 : I gol di Mancuso, le idee di Stulac, i giovani d’oro: ecco l’Empoli da Serie A: I gol di Mancuso, le idee di Stulac… - sportli26181512 : Empoli-Cosenza 4-0: Il match valevole per la trentaseiesima giornata della Serie B ha visto l'Empoli battere nettam… - marcocianca00 : Capolavoro di Alessio Dionisi, un allenatore di cui si parlerà bene anche in Serie A. Contento per Leo Mancuso, nel… - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Una doppietta di #LaMantia, un rigore di #Mancuso e un gol di #Bajrami demoliscono un #Cosenza… - CosenzaChannel : ?? Finisce allo stadio #Castellani. Poker dell' #Empoli che conquista la #SerieA grazie ai gol di #Mancuso #Bajrami… -