"I dati non sono straordinari". Vaccino cinese, Bassetti frena l'Ema: perché per "ora preferisco quelli occidentali" (Di martedì 4 maggio 2021) Avviata dall'Ema la procedura di valutazione del Vaccino cinese contro Covid-19 Vero Cell, sviluppato da Sinovac Life Sciences. Una notizia che non fa fare i salti di gioia a Matteo Bassetti che a riguardo nutre qualche dubbio: "È una ulteriore possibilità" nella lotta al virus "ma i dati di efficacia non mi sembrano straordinari. Vedremo cosa deciderà l'Ema. Al momento mi interessa più Curevac e gli altri vaccini occidentali". Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova all'Adnkronos si è detto parecchio cauto. Ottimista anche su quanto accaduto a Milano, in piazza Duomo, dopo la vittoria dell'Inter dello scudetto. Per Bassetti, nonostante in molti temano il peggio, non si può paragonare i festeggiamenti di Milano al contagio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Avviata dall'Ema la procedura di valutazione delcontro Covid-19 Vero Cell, sviluppato da Sinovac Life Sciences. Una notizia che non fa fare i salti di gioia a Matteoche a riguardo nutre qualche dubbio: "È una ulteriore possibilità" nella lotta al virus "ma idi efficacia non mi sembrano. Vedremo cosa deciderà l'Ema. Al momento mi interessa più Curevac e gli altri vaccini". Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova all'Adnkronos si è detto parecchio cauto. Ottimista anche su quanto accaduto a Milano, in piazza Duomo, dopo la vittoria dell'Inter dello scudetto. Per, nonostante in molti temano il peggio, non si può paragonare i festeggiamenti di Milano al contagio ...

borghi_claudio : Mannaggia, questi dati che non si adattano alla narrazione... Covid, concerto-esperimento a Barcellona: zero conta… - RobertoBurioni : Il virus contenuto nel vaccino - dicono le autorità brasiliane presentando dati precisi - si replica e non dovrebbe… - marcofurfaro : Il problema è la mafia, i controlli, le persone disoneste, il lavoro nero. Non il #redditodicittadinanza. Si punisc… - studiolegaledl : RT @LavoroDomestico: DIMINUISCONO LE NEO MAMME TRA COLF E BADANTI : la #maternità delle lavoratrici domestiche non è un ancora un diritto a… - ASampierdarena : Osservo i dati liguri, ma non solo, e mi perplimo. -