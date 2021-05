(Di martedì 4 maggio 2021) L'uomo, un sessantenne residente in centro Italia, 40enne all'epoca dell'insorgere dei disturbi, nel 2015 si è rivolto al Tribunale di Milano sostenendo che le reazioni avverse da molti anni prima dell'assunzione del prodotto fossero note in letteratura scientifica e alle aziende e che tuttavia fossero stati aggiunti sul foglietto illustrativo solo a partire dal 2007

SkyTG24 : Farmaco contro Parkinson causa a paziente ludopatia, Pfizer condannata - italianfirst2 : Farmaco contro Parkinson causa ludopatia, Pfizer condannata a risarcire un paziente ?@pfizeritalia? ?@pfizer? - angelo_fornaro : RT @Simone98RC: AAA cercasi notizie sul procedimento disciplinare del @Mov5Stelle contro Dino #Giarrusso, avviato il 28 novembre, per aver… - 5_stars4 : RT @Simone98RC: AAA cercasi notizie sul procedimento disciplinare del @Mov5Stelle contro Dino #Giarrusso, avviato il 28 novembre, per aver… - Ansa_Piemonte : Farmaco contro Parkinson causa ludopatia, Pfizer condannata. Corte d'Appello Milano, dovrà pagare mezzo milione a 6… -

