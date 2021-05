Facebook e Google ospitano ancora troppi annunci di truffe online (Di martedì 4 maggio 2021) (foto: Aytug Can Sencar/Anadolu Agency/Getty Images)Google e Facebook non sono riusciti a rimuovere diversi annunci truffa online anche dopo che le vittime delle frodi li hanno segnalati. Questo è quello che emerge da un report di Which?, un’organizzazione senza scopo di lucro che nel Regno Unito si occupa di tutelare i consumatori. Secondo l’analisi Google non è riuscito a rimuovere il 34% degli annunci truffa segnalati, mentre Facebook ha fallito con il 26%. Entrambe le piattaforme hanno però dichiarato pubblicamente di aver rimosso tutti gli annunci fraudolenti che, per regolamento, sono vietati sulle loro piattaforme. Wired tempo fa aveva individuato su Facebook, una serie di annunci truffa che apparentemente ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) (foto: Aytug Can Sencar/Anadolu Agency/Getty Images)non sono riusciti a rimuovere diversitruffaanche dopo che le vittime delle frodi li hanno segnalati. Questo è quello che emerge da un report di Which?, un’organizzazione senza scopo di lucro che nel Regno Unito si occupa di tutelare i consumatori. Secondo l’analisinon è riuscito a rimuovere il 34% deglitruffa segnalati, mentreha fallito con il 26%. Entrambe le piattaforme hanno però dichiarato pubblicamente di aver rimosso tutti glifraudolenti che, per regolamento, sono vietati sulle loro piattaforme. Wired tempo fa aveva individuato su, una serie ditruffa che apparentemente ...

