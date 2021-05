'Epic Games vuole farci diventare come Android, ma noi non vogliamo' afferma Apple (Di martedì 4 maggio 2021) L'attesissimo processo Epic Games contro Apple è iniziato ieri presso il tribunale federale di Oakland, in California. Gli avvocati di entrambe le società hanno pronunciato il discorso di apertura davanti al giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers. Gli avvocati di Epic Games hanno cercato di dipingere l'App Store come un negozio anticoncorrenziale e monopolistico, osservando che gli sviluppatori sono costretti a utilizzare il sistema di acquisto in-app di Apple e quindi a pagare ad Apple una commissione del 30%. Epic Games vuole che Apple consenta app di terze parti e che permetta agli sviluppatori di offrire sistemi di pagamento diretto, ma Apple ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) L'attesissimo processocontroè iniziato ieri presso il tribunale federale di Oakland, in California. Gli avvocati di entrambe le società hanno pronunciato il discorso di apertura davanti al giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers. Gli avvocati dihanno cercato di dipingere l'App Storeun negozio anticoncorrenziale e monopolistico, osservando che gli sviluppatori sono costretti a utilizzare il sistema di acquisto in-app die quindi a pagare aduna commissione del 30%.checonsenta app di terze parti e che permetta agli sviluppatori di offrire sistemi di pagamento diretto, ma...

