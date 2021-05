Empoli torna in A: travolto il Cosenza (4-0) (Di martedì 4 maggio 2021) Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. L'Empoli travolge il Cosenza al Castellani e torna in A dopo una cavalcata trionfale per tutto il campionato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 maggio 2021) Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. L'travolge ilal Castellani ein A dopo una cavalcata trionfale per tutto il campionato L'articolo proviene da Firenze Post.

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B EMPOLI PROMOSSO IN SERIE A Torna nel massimo campionato dopo due anni #SkySport #SerieB #Empoli - cionis99 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE B EMPOLI PROMOSSO IN SERIE A Torna nel massimo campionato dopo due anni #SkySport #SerieB #Empoli - interforever88 : RT @NonConoscoVG: L'Empoli torna ufficialmente in Serie A. E chi c'era sa già tutto... - solo_minchiate : #Sarri torna ad allenare l'#Empoli. #SerieA #Mourinho - MacoPorcaro : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE B EMPOLI PROMOSSO IN SERIE A Torna nel massimo campionato dopo due anni #SkySport #SerieB #Empoli -