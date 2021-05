El Pais: “Che tristezza il silenzio dei tifosi spagnoli che non protestano come quelli inglesi” (Di martedì 4 maggio 2021) “Non è il calcio che puzza di marcio. Ha attraversato tre secoli, ha superato due guerre mondiali, si è adattato come un guanto ai mutamenti tecnologici incessanti, ha affascinato tutti i continenti e affascinato tutte le classi sociali. È la magia del potere di adesione di un gioco semplice, che è appena cambiato nei suoi aspetti più elementari e che solo ora sta affrontando un processo di denaturazione. In altre parole, di americanizzazione”. E contro questa americanizzazione i tifosi inglesi stanno combattendo. El Pais esalta la reazione popolare, con un fondo di Santiago Segurola, e rinfaccia alla Spagna un’apatia, un silenzio, colpevoli. “Il VAR e la sua idea di dividere il gioco, di restringerlo ed esaminarlo con minuzie microscopiche, è una parte decisiva di un processo che ruba l’anima del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) “Non è il calcio che puzza di marcio. Ha attraversato tre secoli, ha superato due guerre mondiali, si è adattatoun guanto ai mutamenti tecnologici incessanti, ha affascinato tutti i continenti e affascinato tutte le classi sociali. È la magia del potere di adesione di un gioco semplice, che è appena cambiato nei suoi aspetti più elementari e che solo ora sta affrontando un processo di denaturazione. In altre parole, di americanizzazione”. E contro questa americanizzazione istanno combattendo. Elesalta la reazione popolare, con un fondo di Santiago Segurola, e rinfaccia alla Spagna un’apatia, un, colpevoli. “Il VAR e la sua idea di dividere il gioco, di restringerlo ed esaminarlo con minuzie microscopiche, è una parte decisiva di un processo che ruba l’anima del ...

