(Di martedì 4 maggio 2021) foto di Mario BoccuniFIRENZE – , nuovo estratto dall’album “JEWELS” (OneEMusic/Believe), già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali. “”Ho composto questa canzone per rispecchiare i tempi che stiamo vivendo. È come se fossimo sospesi nell’attesa di una ripartenza – dice– ‘’ parla di questo, di una storia d’amore sospesa dal lockdown. È un augurio per tutti quanti, affinché tutto possa scorrere nuovamente”. Ecco, invece, che cosa dichiara il regista Mario Boccuni: “Nel videoclip ho cercato di essere il più aderente possibile al testo, utilizzando al meglio tutto ciò che è importante in un filmato dalla direzione della fotografia alla luce, il montaggio, linguaggi questi che, messi insieme, ci hanno permesso di comunicare il messaggio della canzone”. Il brano fa parte dell’album “Jewels” e questa è la ...

Ultime Notizie dalla rete : radio singolo

Ultimo , che ha da poco lanciato l'ultimo' Buongiorno vita ', ha appena festeggiato i 5 dischi di platino dell'album ' Pianeti '. ' Avevo scritto questo disco con il solo scopo di far stare ...... ecco l'intervista in diretta, video e web con i nostri Mauro Marino e Manola Moslehi, più ... dove incontri le persone alle quali le tue canzoni hanno dato emozioni Il tuo nuovodall'...FIRENZE - È in radio il singolo “Share love” di Malje, nuovo estratto dall'album “JEWELS” (OneEMusic/Believe), già disponibile negli store e sulle ...Ultimo, in Messico con la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo dopo il successo del concerto al Colosseo, pensa anche all’ ambiente. In un video postato su Instagram, sembra che il cantautore pulisca ...