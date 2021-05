Donnarumma | “Piano B se non fossi calciatore? Il falegname con papà”

PianetaMilan : Ve lo immaginate Gigio falegname ???? Le sue parole ??? - Dottor1899ACM : RT @MilanNewsit: Il piano B di Donnarumma: 'Forse sarei andato a fare il falegname con mio padre' - SirCambiaNome : RT @MilanNewsit: Il piano B di Donnarumma: 'Forse sarei andato a fare il falegname con mio padre' - mgpg07 : RT @MilanNewsit: Il piano B di Donnarumma: 'Forse sarei andato a fare il falegname con mio padre' - ciccionocera00s : RT @MilanNewsit: Il piano B di Donnarumma: 'Forse sarei andato a fare il falegname con mio padre' -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Piano

Pianeta Milan

Commenta per primo Intervenuto sul canale Twitch di Justees , Gigioha dichiarato: 'Chi mi ha influenzato? Mio zio, giocava a calcio ed era portiere. Sono ...B? Il falegname, come mio ...... che ha risposto ad alcune domande di Justees Gianluigiè intervenuto su Twitch, ...B - 'Non avevo unB, in caso avrei fatto il falegname con mio padre'. Nazionale - 'Ero sulla ...In una diretta Twitch, Gigio Donnarumma ha parlato degli Europei e parla anche del futuro. PUBBLICO - "I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà ...Gigio Donnarumma si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata sul canale Twitch di "Justees". Il portierone rossonero ha raccontato di quando ha capito che sarebbe diventato ...