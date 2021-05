CS: GO, Moses non è più l’allenatore di Team Liquid. Torna adreN? (Di martedì 4 maggio 2021) Jason “Moses” O’Toole non è più l’allenatore del roster CS: GO di Team Liquid. L’annuncio è stato dat0 nelle scorse ore proprio dall’organizzazione esports, che in un post ha voluto ringraziare Moses per essere stato “una roccia per la squadra quando ne avevamo più bisogno” e per aver rappresentato “una fonte inesauribile di energia per il Team”. Lo scorso agosto, come ricorderanno certamente i fan di Team Liquid, Nicholas “nitr0” Cannella venne relegato in panchina prima di approdare a VALORANT. Cannella venne sostituito proprio da Moses, che era molto ricercato anche da altre squadre data la sua importante esperienza come caster e commentatore (fin dal 2015) e la sua lunga carriera da giocatore sia in Counter-Strike che in CS: ... Leggi su esports247 (Di martedì 4 maggio 2021) Jason “” O’Toole non è piùdel roster CS: GO di. L’annuncio è stato dat0 nelle scorse ore proprio dall’organizzazione esports, che in un post ha voluto ringraziareper essere stato “una roccia per la squadra quando ne avevamo più bisogno” e per aver rappresentato “una fonte inesauribile di energia per il”. Lo scorso agosto, come ricorderanno certamente i fan di, Nicholas “nitr0” Cannella venne relegato in panchina prima di approdare a VALORANT. Cannella venne sostituito proprio da, che era molto ricercato anche da altre squadre data la sua importante esperienza come caster e commentatore (fin dal 2015) e la sua lunga carriera da giocatore sia in Counter-Strike che in CS: ...

esports247_it : CS: GO, Moses non è più l'allenatore di Team Liquid. Torna adreN? - Fla_69M : @il_Malpensante Mixato con Ashley Young e Moses, che erano poi le prime scelte del Gonde, assieme a Vidal che infat… - TheRub14 : Oggi mi son preso una cotta fotonica per Teedra Moses. Non solo per il nome e la musica pazzesca che fa. E non importa che abbia 44 anni. -