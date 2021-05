Covid | la riapertura delle scuole potrebbe far aumentare i contagi Galli | “Lo sapremo fra 3-4 settimane”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 4 maggio 2021) "Se iaumenteranno, cosa che non mi auguro ma temo, andranno ben al di là della festa dello scudetto dell'Inter, e non lo dico perché sono interista". Lo ha detto a Fanpage.it Massimo, primario dell'ospedale Sacco di Milano, che ha commentato gli assembramenti per lo scudetto dei nerazzurri. L'articolo .