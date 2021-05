Covid, in Lombardia 41 decessi e 1.354 nuovi positivi: 67 sono di Bergamo (Di martedì 4 maggio 2021) A fronte di 39.365 tamponi effettuati, sono 1.354 i nuovi positivi (3,4%). I guariti/dimessi sono 1.407. A Bergamo si sono registrati 67 nuovi casi. I dati di martedì 4 maggio – i tamponi effettuati: 39.365 (di cui 18.497 molecolari e 20.868 antigenici) totale complessivo: 9.619.341; – i nuovi casi positivi: 1.354 (di cui 41 ‘debolmente positivi’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 728.840 (+1.407), di cui 3.503 dimessi e 725.337 guariti; – in terapia intensiva: 525 (-10); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.263 (+48); – i decessi, totale complessivo: 33.014 (+41). I nuovi casi per provincia Milano: 353 di cui 145 a Milano città; Bergamo: 67; Brescia: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) A fronte di 39.365 tamponi effettuati,1.354 i(3,4%). I guariti/dimessi1.407. Asiregistrati 67casi. I dati di martedì 4 maggio – i tamponi effettuati: 39.365 (di cui 18.497 molecolari e 20.868 antigenici) totale complessivo: 9.619.341; – icasi: 1.354 (di cui 41 ‘debolmente’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 728.840 (+1.407), di cui 3.503 dimessi e 725.337 guariti; – in terapia intensiva: 525 (-10); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.263 (+48); – i, totale complessivo: 33.014 (+41). Icasi per provincia Milano: 353 di cui 145 a Milano città;: 67; Brescia: ...

