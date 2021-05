Covid-19, tornano a crescere contagi e decessi. Locatelli: giovani generazioni provate. Massima attenzione (Di martedì 4 maggio 2021) In crescita, rispetto a ieri, sia i nuovi contagiati che le vittime. Infatti, sono 9.116 (ieri 5.948) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 305 (256 ieri) i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Tuttavia, il numero di tamponi rilevato è largamente superiore rispetto a ieri (315.506 contro 121.829). Scende al 2,9% il tasso di positività (ieri era 4,9%). Cala anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri sono 18.176, con un decremento di 219 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 2.423 (con 136 ingressi del giorno), 67 in meno di ieri.Oggi il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, in audizione davanti alle commissioni congiunte Salute e Istruzione del Senato, ha parlato dell'impatto del Covid sui ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 maggio 2021) In crescita, rispetto a ieri, sia i nuoviati che le vittime. Infatti, sono 9.116 (ieri 5.948) i nuovi casi di-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 305 (256 ieri) i. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Tuttavia, il numero di tamponi rilevato è largamente superiore rispetto a ieri (315.506 contro 121.829). Scende al 2,9% il tasso di positività (ieri era 4,9%). Cala anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri sono 18.176, con un decremento di 219 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 2.423 (con 136 ingressi del giorno), 67 in meno di ieri.Oggi il coordinatore del Cts, Franco, in audizione davanti alle commissioni congiunte Salute e Istruzione del Senato, ha parlato dell'impatto delsui ...

