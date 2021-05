Centro Trevi e Mediateca di Merano riaprono al pubblico (Di martedì 4 maggio 2021) Da domani, 5 maggio, riaprono al pubblico, il Centro Trevi – TreviLab a Bolzano e la Mediateca Multilingue. I due spazi culturali garantiranno i servizi in presenza e le riaperture degli spazi espositivi con una serie di misure anti-covid che prevedono accessi contingentati, limitati ai possessori del Corona-Pass e nuovi orari di apertura. “La riapertura del TreviLab e della Mediateca di Merano – sottolinea l’assessore alla cultura italiana Giuliano Vettorato – rappresenta un ulteriore passaggio verso la strada che porta alla normalità. L’accesso al pubblico e ai fruitori della cultura garantirà linee guida di sicurezza molto precise”. TreviLab, il piano di riapertura Al Centro ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 4 maggio 2021) Da domani, 5 maggio,al, ilLab a Bolzano e laMultilingue. I due spazi culturali garantiranno i servizi in presenza e le riaperture degli spazi espositivi con una serie di misure anti-covid che prevedono accessi contingentati, limitati ai possessori del Corona-Pass e nuovi orari di apertura. “La riapertura delLab e delladi– sottolinea l’assessore alla cultura italiana Giuliano Vettorato – rappresenta un ulteriore passaggio verso la strada che porta alla normalità. L’accesso ale ai fruitori della cultura garantirà linee guida di sicurezza molto precise”.Lab, il piano di riapertura Al...

