"Ammetta di aver sbagliato o mai più Fedez in Rai": la presunta linea della Tv pubblica (Di martedì 4 maggio 2021) Fedez, attraverso i suoi social ha invitato nelle passate ore i politici ad occuparsi dei fatti davvero importanti per i cittadini dopo la polemica che lo ha coinvolto, ma in realtà il clamore su quello che è stato ribattezzato come "caso Fedez" non si spegne. La Rai, intanto, avrebbe in mente la linea da adottare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

