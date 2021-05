Vince 3 milioni con due Gratta e vinci in 20 giorni. Chi è Riccardo, il più fortunato d’Italia (Di lunedì 3 maggio 2021) “Sono l’esempio vivente che la fortuna esiste”. Così il piastrellista di origine brasiliana residente in provincia di Mantova ha commentato la doppia vincita al Gratta e vinci che gli ha portato nelle tasche ben tre milioni di euro. Una fortuna sfacciata, perché dopo aver Grattato un tagliandino e aver vinto un milione di euro, solo venti giorni dopo ne ha vinti il doppio da un secondo Gratta e vinci. “Ve lo dicevo che non avevo barato e che tutti quei soldi li avevo vinti regolarmente. Sbancare due volte al “Gratta e vinci” in così poco tempo sembra impossibile, lo so, non ci credevo neppure io”, ha detto Ricardo T., l’uomo, che ha sempre sostenuto di essere “un grande giocatore ma non un impostore”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) “Sono l’esempio vivente che la fortuna esiste”. Così il piastrellista di origine brasiliana residente in proa di Mantova ha commentato la doppiata alche gli ha portato nelle tasche ben tredi euro. Una fortuna sfacciata, perché dopo averto un tagliandino e aver vinto un milione di euro, solo ventidopo ne ha vinti il doppio da un secondo. “Ve lo dicevo che non avevo barato e che tutti quei soldi li avevo vinti regolarmente. Sbancare due volte al “” in così poco tempo sembra impossibile, lo so, non ci credevo neppure io”, ha detto Ricardo T., l’uomo, che ha sempre sostenuto di essere “un grande giocatore ma non un impostore”. ...

AmoBergamo : #Bergamo Vince 3 milioni in 20 giorni con due gratta e vinci, ma non ha imbrogliato: è stata solo una fortuna sfacc… - 123stoka : - misterbarcollo : RT @carlo_goodlife: La fortissima inter vince lo scudetto, minimo risultato ottenuto col massimo dello sforzo (tradotto 352 milioni di calc… - ILOVEPACALCIO : L'#Inter vince lo scudetto e sorride: in arrivo tanti milioni di euro?? - giuaddo99 : A me sta bene tutto.... basta che non vince la @juventusfc e questo anno con mister 100 milioni e speso 31 milioni… -