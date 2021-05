Veneto Banca, il processo perde 370 parti civili (Di lunedì 3 maggio 2021) Il processo a Vincenzo Consoli , ex amministratore delegato ed ex direttore generale di Veneto Banca , alla sbarra per i reati di ostacolo alla vigilanza , aggiotaggio e falso in prospetto , perde 370 ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 3 maggio 2021) Ila Vincenzo Consoli , ex amministratore delegato ed ex direttore generale di, alla sbarra per i reati di ostacolo alla vigilanza , aggiotaggio e falso in prospetto ,370 ...

Veneto Banca, il processo perde 370 parti civili TrevisoToday

