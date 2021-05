Vaccino Pfizer, Ema valuta uso per adolescenti tra 12 e 15 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Al via la valutazione dell’Ema sull’estensione del Vaccino anti-Covid di Pfizer e BioNTech, negli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. E’ quanto si legge in una nota dell’Agenzia europea del farmaco, informando che l’esito della valutazione è “previsto per giugno a meno che non siano necessarie informazioni supplementari”. Comirnaty, autorizzato per la prima volta in Ue nel dicembre 2020 – ricorda l’Ema – è attualmente approvato a partire dai 16 anni di età. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’agenzia regolatoria condurrà “una valutazione accelerata dei dati presentati dall’azienda che commercializza Comirnaty, compresi i risultati provenienti da uno studio clinico di grandi dimensioni in corso su ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Al via lazione dell’Ema sull’estensione delanti-Covid die BioNTech, neglidi età compresa tra 12 e 15. E’ quanto si legge in una nota dell’Agenzia europea del farmaco, informando che l’esito dellazione è “previsto per giugno a meno che non siano necessarie informazioni supplementari”. Comirnaty, autorizzato per la prima volta in Ue nel dicembre 2020 – ricorda l’Ema – è attualmente approvato a partire dai 16di età. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’agenzia regolatoria condurrà “unazione accelerata dei dati presentati dall’azienda che commercializza Comirnaty, compresi i risultati provenienti da uno studio clinico di grandi dimensioni in corso su ...

rtl1025 : ?? L'#Ema ha iniziato a valutare l'uso del vaccino di #Pfizer BioNTech per la fascia d'età tra i 12 ed i 15 anni. Si… - RobertoBurioni : Pfizer ha presentato oggi a EMA richiesta per vaccino sopra 12 anni. Fondamentale per riapertura scuole a settembre… - Agenzia_Italia : Per il vaccino Pfizer servirà una terza dose dopo 9 mesi. Lo ha detto il fondatore di BioNtech - MinaInterista : RT @Cartabellotta: #EMA inizia valutazione #vaccino #Pfizer per fascia età 12-15 anni #VaccinoCovid #Comirnaty - CastigliMirella : #BioNtech (vaccino #Pfizer a mRNA) verso nuovi #record. -