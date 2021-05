Uomini e donne: Maria De Filippi come una furia e smaschera un cavaliere (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella registrazione di sabato 1° maggio di Uomini e donne, Armando Incarnato è tornato in studio mentendo su un bacio Uomini e donneLe ultime registrazioni di Uomini e donne avvenute tra il primo e il due Maggio confermano molti colpi di scena. Oltre alla scelta di Samantha Curcio e il ritorno in studio di Roberta e Riccardo possiamo confermare che Maria De Filippi ha smascherato un cavaliere. Stiamo parlando di Armando Incarnato, che dopo una lunga assenza ha fatto ritorno nel programma. L’imprenditore partenopeo è stato letteralmente smascherato da una dama trovando conferma nelle parole della conduttrice televisiva. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Armando mente alla ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella registrazione di sabato 1° maggio di, Armando Incarnato è tornato in studio mentendo su un bacioLe ultime registrazioni diavvenute tra il primo e il due Maggio confermano molti colpi di scena. Oltre alla scelta di Samantha Curcio e il ritorno in studio di Roberta e Riccardo possiamo confermare cheDehato un. Stiamo parlando di Armando Incarnato, che dopo una lunga assenza ha fatto ritorno nel programma. L’imprenditore partenopeo è stato letteralmenteto da una dama trovando conferma nelle parole della conduttrice televisiva. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Armando mente alla ...

