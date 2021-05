Agenzia_Ansa : 'Ad oggi non ci sono casi di variante indiana' nella comunità Sikh del Lazio. Lo ha detto il presidente della Regio… - SkyTG24 : Covid, Fiumicino: un caso di variante indiana tra i 23 positivi del volo dall’India - RaiNews : Nessun caso di variante nella comunità Sikh di Latina #varianteindiana #COVID19 - ansa_lazio : Un caso variante indiana tra i 23 positivi del volo da India - sedicizero : RT @Overbite71: Quando si tratta di pallone escono e si assembrano ma guai a dirgli di muoversi per andare a rovesciare il governo . ??… -

Ultime Notizie dalla rete : caso variante

... atterrato a Fiumicino il 28 aprile, una sola persona presenta tutte le mutazioni tipiche della"indiana". Lo si apprende dallo Spallanzani di Roma. "Altre 12 sono riconducibili a ceppi ...Nelspecifico, laindiana è qualcosa che già conosciamo, era già apparsa in ottobre dell'anno scorso ed è unache viene chiamata in maniera un po' impropria " un doppio mutante ...Il bollo varia anche a secondo della potenza dell’auto ... Il bollo va pagato entro un mese dallo scadere dell’ultimo pagamento. In caso di ritardo si può rischiare una multa calcolata in base ai ...Ema inizia a valutare l’uso del vaccino di Pfizer-BioNTech per la fascia d’età tra i 12 ed i 15 anni ...