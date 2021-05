Truffa Inps, questo messaggio vi può svuotare il conto (Di lunedì 3 maggio 2021) Truffa Inps, attenzione all’ultimo tentativo di fronte verso gli italiani. A lanciare l’allarme è lo stesso istituto (foto: pixabay)Nuova Truffa in Italia a nome dell’Inps: a lanciare l’allarme è lo stesso Istituto Nazionale della previdenza sociale. Attraverso un comunicato ufficiale, l’ente mette in guardia a proposito di un nuovo messaggio che sta circolando e che potrebbe L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 3 maggio 2021), attenzione all’ultimo tentativo di fronte verso gli italiani. A lanciare l’allarme è lo stesso istituto (foto: pixabay)Nuovain Italia a nome dell’: a lanciare l’allarme è lo stesso Istituto Nazionale della previdenza sociale. Attraverso un comunicato ufficiale, l’ente mette in guardia a proposito di un nuovoche sta circolando e che potrebbe L'articolo proviene da Consumatore.com.

sergionebg : RT @DocJL1: Inps: attenti alla nuova truffa phishing - DocJL1 : Inps: attenti alla nuova truffa phishing - cybersec_feeds : RT @SicurezzaN: Scoperta nuova campagna di #phishing a tema #INPS. Maggiori dettagli nell'articolo! #truffa #privacy #sicurezza #CyberSecu… - alde68 : @AleGuerani Ovvio come l’inpdap, l’inps non chiude baracca perché ha i contribuenti fessi che lo continuano a finan… - alde68 : @AleGuerani Ottima memoria, come per l’inps che peggiora le condizioni ogni tot anni, se è coatto è una truffa, pubblica o privata che sia. -