Stefano De Martino e il risveglio con “sorpresa” per il conduttore

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 maggio 2021)Decon “” per il nototv che ha trovato lo specchietto rotto della sua moto L’Inter vince lo scudetto e Milano festeggia in piazza: ma qualcosa va storto per il nototv,De. Dalle sue storie, come ci ha abituati, emerge tutta la sua ironia, e commenta la disavventura dello specchietto rotto della sua moto con una frase, che nasconde amarezza per il gesto: “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti – Milano”, scrive pochi minuti fasul suo social, pubblicando la foto dello specchietto della sua moto per terra rotto. Insomma non un bel modo di iniziare la giornata per il giudice di Amici, il programma di Maria De Filippi, che lo vede ...