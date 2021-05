Sono state arrestate 4 persone tra Germania e Paraguay, con l’accusa di essere a capo di una piattaforma online per la condivisione di immagini di abusi sessuali su minori (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono state arrestate quattro persone, tre in Germania e una in Paraguay, accusate di essere a capo di una delle più grandi piattaforme online per la condivisione di immagini di abusi sessuali su minori: tre Sono ritenute i gestori della Leggi su ilpost (Di lunedì 3 maggio 2021)arrequattro, tre ine una in, accusate didi una delle più grandi piattaformeper ladidisu: treritenute i gestori della

stanzaselvaggia : Hanno fatto meno rumore ieri, ma le parole di Michele Bravi sono state bellissime. - chedisagio : Le nomine in rai sono state fatte sotto il suo primo governo, spesso espressione del movimento che si appresta a gu… - ladyonorato : Un provvedimento per fermare questo orrore si può avere?!? I topi e le cavie sono state sostituite dai bambini? - Stefani37989939 : @tommaso_zorzi Chi da una sferzata per cambiare le cose sono sempre state le persone libere i cosiddetti pazzi pers… - CalellaMichela : RT @maxcamerata: “Non amo che le rose che non colsi. Non amo che le cose che potevano essere e non sono state....” (Guido Gozzano) #MiRacc… -