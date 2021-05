Serie A. Gol da tre punti di Vojvoda, il Torino continua a sperare. Parma in Serie B (Di lunedì 3 maggio 2021) Funambolica azione di Ansaldi che porge al kosovaro il gol del definitivo 1-0 al 63'. Per gli emiliani è matematica retrocessione Leggi su rainews (Di lunedì 3 maggio 2021) Funambolica azione di Ansaldi che porge al kosovaro il gol del definitivo 1-0 al 63'. Per gli emiliani è matematica retrocessione

ZZiliani : La Serie A col verme è quel campionato in cui un arbitro minacciato da #Paratici regala una punizione, la Juve vinc… - OptaPaolo : 21 & 95 - Dusan #Vlahovic (21 anni e 95 giorni) è il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno 18 gol in una… - OptaPaolo : 10 - La #Juventus ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A: non accadeva in campionato da aprile 2010… - cancherbagai : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A 34^ GIORNATA: TORINO-PARMA 1-0 Emiliani aritmeticamente in Serie B ? - pingioriroberto : RT @SkySport: TORINO-PARMA 1-0 Risultato finale ? ? #Vojvoda (63') ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Gol Torino - Parma 1 - 0, Vojvoda manda gli emiliani in B, i granata credono alla salvezza Il Torino batte di misura il Parma condannandolo alla serie B. Decide il posticipo della 34ª giocata un'azione di Ansaldi dalla sinistra che innesca Vojvoda, al primo gol in serie A, dopo 63'. Poco dopo Belotti colpisce il palo esterno, il secondo legno della serata dopo una traversa alta scheggiata da Ansaldi nel primo tempo. In classifica gli emiliani rimangono ...

Torino - Parma 1 - 0: commento al risultato della partita È questo il verdetto del campo nel posticipo della 34ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico Grande Torino. A decidere la gara è il gol nella ripresa del terzino kosovaro Vojvoda. I granata ...

Highlights Serie A, tutti i gol: Inter campione, CR7 salva la Juve | Video Pianeta Milan Vojvoda: "Felice per il gol e il risultato. Cerco sempre di fare meglio" Al termine della partita il claciatore che ha deciso il match con il Parma, Mergim Vojvoda, ha parlato del successo a Sky: "Segnare così è ancora più bello, sono ...

Toro: balzo avanti verso la salvezza, Parma retrocesso Il primo gol in Serie A di Mergim Vojvoda permette al Torino di superare il Parma all'Olimpico Grande Torino e di fare un bel balzo verso la salvezza, soprattutto in virtù dei risultati ...

Il Torino batte di misura il Parma condannandolo allaB. Decide il posticipo della 34ª giocata un'azione di Ansaldi dalla sinistra che innesca Vojvoda, al primoinA, dopo 63'. Poco dopo Belotti colpisce il palo esterno, il secondo legno della serata dopo una traversa alta scheggiata da Ansaldi nel primo tempo. In classifica gli emiliani rimangono ...È questo il verdetto del campo nel posticipo della 34ª giornata diA allo stadio Olimpico Grande Torino. A decidere la gara è ilnella ripresa del terzino kosovaro Vojvoda. I granata ...Al termine della partita il claciatore che ha deciso il match con il Parma, Mergim Vojvoda, ha parlato del successo a Sky: "Segnare così è ancora più bello, sono ...Il primo gol in Serie A di Mergim Vojvoda permette al Torino di superare il Parma all'Olimpico Grande Torino e di fare un bel balzo verso la salvezza, soprattutto in virtù dei risultati ...