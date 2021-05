Sardegna zona arancione, le regole (Di lunedì 3 maggio 2021) La Sardegna torna in zona arancione da oggi, lunedì 3 maggio. La regione guidata da Christian Solinas si appresta a lasciare la zona rossa per passare alla fascia intermedia di rischio Covid con regole e divieti meno rigidi, anche sugli spostamenti, per contrastare la diffusione dei contagi. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, così come in tutte le zone. Nella zona arancione è consentito uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, in non più di due persone (oltre a under 14 e persone disabili o non autosufficienti). Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Latorna inda oggi, lunedì 3 maggio. La regione guidata da Christian Solinas si appresta a lasciare larossa per passare alla fascia intermedia di rischio Covid cone divieti meno rigidi, anche sugli spostamenti, per contrastare la diffusione dei contagi. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, così come in tutte le zone. Nellaè consentito uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, in non più di due persone (oltre a under 14 e persone disabili o non autosufficienti). Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. ...

borghi_claudio : Già che a #piazzapulita si parla di Sardegna ricordiamo che non è un esempio di come la zona bianca faccia danno ma… - CB_Ignoranza : La Sardegna è in zona rossa ma il Cagliari ci esce dopo 8 mesi ???? #CagliariRoma #SerieA - Profilo3Marco : RT @PiazzapulitaLA7: La Sardegna è l’unica regione italiana ad aver sperimentato la zona bianca, salvo poi tornare rossa in breve tempo. Co… - Adnkronos : La #Sardegna cambia colore e diventa #zonaarancione, cosa cambia. #Covid - Activnews24 : A partire da oggi #3maggio cambia in Italia la mappa dei colori, riferita al rischio #Covid: la Valle d'Aosta è l'u… -