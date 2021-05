Salvini dice che lui non ha scelto i vertici della Rai. Ma non è vero (Di lunedì 3 maggio 2021) Ormai ospite fisso di Barbara D’Urso, ieri Matteo Salvini ha parlato del caso Fedez e della censura della Rai. Come sempre, per dissociarsi: “I vertici attuali della Rai non li ho messi io. Fedez ha pubblicato una telefonata con una dirigente Rai, che era la portavoce di Veltroni. Si mettessero d’accordo tra di loro”. Quando parla di una dirigente Salvini si riferisce a Ilaria Capitani, che è stata portavoce di Walter Veltroni nel 2006 per poi tornare a Viale Mazzini e diventare caporedattrice del Tg2. Poi è stata promossa vicedirettrice di Raitre. Ma soprattutto, gli attuali vertici Rai, ovvero il presidente Marcello Foa e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, sono stati nominati quando Salvini era al governo come ministro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Ormai ospite fisso di Barbara D’Urso, ieri Matteoha parlato del caso Fedez ecensuraRai. Come sempre, per dissociarsi: “IattualiRai non li ho messi io. Fedez ha pubblicato una telefonata con una dirigente Rai, che era la portavoce di Veltroni. Si mettessero d’accordo tra di loro”. Quando parla di una dirigentesi riferisce a Ilaria Capitani, che è stata portavoce di Walter Veltroni nel 2006 per poi tornare a Viale Mazzini e diventare caporedattrice del Tg2. Poi è stata promossa vicedirettrice di Raitre. Ma soprattutto, gli attualiRai, ovil presidente Marcello Foa e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, sono stati nominati quandoera al governo come ministro ...

