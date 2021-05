Risveglio amaro per De Martino, brutto incidente dopo festeggiamenti Inter (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio le vie di Milano e non solo si sono tinte di neroazzurro. L’Inter si è aggiudicata lo scudetto vincendo per 2-0 sul Crotone e godendo del pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo che ha sancito l’aritmetica vittoria della squadra allenata da Antonio Conte. Migliaia di tifosi, nonostante l’emergenza sanitaria, si sono riversati per le strade del capoluogo lombardo per festeggiare la vittoria. Questa mattina, il conduttore Stefano De Martino si è ritrovato una spiacevole sorpresa quando si è recato alla sua automobile. Come si può notare dalle sue stories su Instagram, infatti, il ballerino napoletano – oggi giudice ad Amici di Maria De Filippi – si è ritrovato lo specchietto della vettura completamente rotto e gettato per terra in frantumi. De Martino, certamente irritato, ha scritto: ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio le vie di Milano e non solo si sono tinte di neroazzurro. L’si è aggiudicata lo scudetto vincendo per 2-0 sul Crotone e godendo del pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo che ha sancito l’aritmetica vittoria della squadra allenata da Antonio Conte. Migliaia di tifosi, nonostante l’emergenza sanitaria, si sono riversati per le strade del capoluogo lombardo per festeggiare la vittoria. Questa mattina, il conduttore Stefano Desi è ritrovato una spiacevole sorpresa quando si è recato alla sua automobile. Come si può notare dalle sue stories su Instagram, infatti, il ballerino napoletano – oggi giudice ad Amici di Maria De Filippi – si è ritrovato lo specchietto della vettura completamente rotto e gettato per terra in frantumi. De, certamente irritato, ha scritto: ...

Stefano De Martino ha avuto una brutta disavventura: cos'è successo (FOTO) Amici, Stefano De Martino ha avuto una brutta sorpresa stamattina: ecco cos'è successo (FOTO) Risveglio amaro quello di oggi per il giudice di Amici 20, ...

