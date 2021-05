Ristoranti, bando bis della Regione per gli indennizzi: domande dal 4 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa volta possono fare richiesta anche i fornitori. Le perdite dovranno essere almeno del 30 per cento . A disposizione ci sono 4 milioni di euro. Chi ha usufruito del precedente aiuto non potrà ripresentare domanda Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa volta possono fare richiesta anche i fornitori. Le perdite dovranno essere almeno del 30 per cento . A disposizione ci sono 4 milioni di euro. Chi ha usufruito del precedente aiuto non potrà ripresentare domanda

iltirreno : Ristoranti, il nuovo bando della Regione per ricevere indennizzi - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Ristori Covid, esce bando bis per mondo della ristorazione: domanda dal 4 maggio. Da domani bando… - toscananotizie : Ristori #COVID19, esce il bando bis per il mondo della ristorazione: domande dal 4 maggio sul sito di Sviluppo… - DueMondiNews : Nuovo bando per favorire lo sviluppo della filiera corta e dei mercati locali #Spoleto - 4liveit : Bando da 300.000 € per le attività vittime del Covid: taxi, bar, ristoranti tra i beneficiari: -