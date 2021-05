Ricordate la patata? Roberto Alessi | una piccantissima indiscrezione su Ilary Blasi | clamoroso all' Isola | che dice Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) A fronte di una edizione particolarmente tormentata dell'dei Famosi, la vera carta in più del reality di Canale 5 è. Lingua pronta, battute taglienti, gaffe che sembrano studiate a tavolino: la moglie di Francesco, ormai rodata da anni "in prima linea" a Mediaset tra copioni e improvvisazione (dalle Iene al Grande Fratello Vip, non sono mai mancati momenti imprevisti) sta convincendo molti critici e telespettatori. E, direttore di Novella 2000, nella sua rubrica settimanale Up&Down la punzecchia simpaticamente: "Il doppio senso le piace da matti". Non a caso, la prima epica gaffe alla guida dell'è arrivata dopo pochi secondi nel corso della puntata d'esordio, quando disse, ricorda, "di volerci far ...