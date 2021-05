Riapertura spiagge, fiere e centri benessere: ecco le date e le regole da seguire (Di lunedì 3 maggio 2021) Si avvicina la stagione estiva e con essa anche la voglia di ripopolare le spiagge e di tornare alla normalità. E' chiaro che, per il momento, l'emergenza pandemica non permetterà un pieno ritorno alla normalità, tuttavia, Regioni e province si stanno già preparando per la Riapertura di tutte le attività, anche quelle che finora sono rimaste chiuse a causa delle restrizioni. In particolare, in vicinanza della stagione calda, le Regioni hanno già provveduto alla pubblicazione delle nuove linee guida (fissate dal Governo) da applicare per la Riapertura, prevista tra metà maggio e luglio nelle zone gialle, degli stabilimenti balneari, spiagge, piscine, stabilimenti termali e centri benessere. Il Governo ha stabilito, secondo le ultime disposizioni dettate dal decreto anti Covid del 22 ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 maggio 2021) Si avvicina la stagione estiva e con essa anche la voglia di ripopolare lee di tornare alla normalità. E' chiaro che, per il momento, l'emergenza pandemica non permetterà un pieno ritorno alla normalità, tuttavia, Regioni e province si stanno già preparando per ladi tutte le attività, anche quelle che finora sono rimaste chiuse a causa delle restrizioni. In particolare, in vicinanza della stagione calda, le Regioni hanno già provveduto alla pubblicazione delle nuove linee guida (fissate dal Governo) da applicare per la, prevista tra metà maggio e luglio nelle zone gialle, degli stabilimenti balneari,, piscine, stabilimenti termali e. Il Governo ha stabilito, secondo le ultime disposizioni dettate dal decreto anti Covid del 22 ...

